Кучма уйдет из контактной группы по Донбассу "в критическом возрасте"

КИЕВ, 28 сен — РИА новости. Представитель Киева на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что покинет свой пост по достижении "критического возраста".

"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в контактной группе – ред.) работал, и уйти, дать возможность поработать другим. До ста поездок в Минск. Когда-то надо мне остановиться. Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение",- заявил Кучма, которого в пятницу цитирует сайт "Сегодня.ua".

Он отметил, что каждый раз после переговоров в Минске по двое суток "отходит" от них, а перед встречами "обязательно (принимает — ред.) таблеточку успокаивающую под язык". По его словам, переговоры всегда очень трудные.