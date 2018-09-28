В Британии директора школ вышли на акции протеста

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 28 сен – РИА Новости, Мария Табак. Акции протеста директоров школ проходят в пятницу в Великобритании.

В Лондоне демонстранты собираются на Парламентской площади, откуда колонной направятся к резиденции премьер-министра, чтобы вручить письмо с изложением своих требований.

Демонстрации директоров, недовольных недостаточным финансированием, переполненностью школ и условиями работы в целом, состоятся и в других городах, в том числе, в Ливерпуле, Блэкпуле, Саутгемптоне, Брайтоне.

Акции протеста поддерживают крупнейшие профсоюзы: Ассоциация директоров школ и Ассоциация лидеров школ и колледжей. В качестве одного из аргументов в пользу проведения демонстраций члены профсоюзов приводят данные Института финансовых исследований, согласно которым уровень финансирования с 2010 года в реальных цифрах сократился на 8% на школьника.

Минобразования страны, со своей стороны, заявляет, что претензии не обоснованы, что финансирование школ достигло рекордного уровня, а Великобритания находится на третьем месте в мире с точки зрения трат на образование.