РФ вручила Украине ноту протеста после нападения на торгпредство в Киеве

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Советника-посланника Посольства Украины вызвали в российский МИД.

Накануне ведомство сообщило, что украинские национал-радикалы устроили "безобразную выходку" в отношении российских дипломатических представительств на территории Украины.

"В связи с этой провокацией 28 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Украины в Москве, которому была вручена нота протеста", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В документе подчеркивается, что неизвестные бросили на территорию учреждения дымовые шашки, оставили на ограждении оскорбительные надписи, повредили припаркованные у здания торгпредства машины дипломатов. Кроме того, радикалы облили краской и нечистотами четыре автомобиля, в том числе машину временного поверенного в делах России на Украине.

"Вся эта мерзкая акция сопровождалась нецензурной бранью и оскорблениями в адрес России и ее руководства. По счастливой случайности никто из дипломатов не пострадал", — заключили в министерстве.

В МИД ждут от Киева публичного осуждения действия радикалов, там также призвали международное сообщество "дать должную оценку правовой вакханалии, развязанной вокруг российских дипломатических учреждений на территории Украины".