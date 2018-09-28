Москва ожидает от Киева публичного осуждения инцидента с торгпредством РФ

Реакция на события на Украине. Сентябрь 2018 (56)

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва ожидает от Киева публичного осуждения инцидента с торгпредством России и призывает международные структуры дать должную оценку случившемуся, сообщили в МИД РФ.

В четверг украинские национал-радикалы напали на торговое представительство России в Киеве, бросив на его территорию дымовые шашки, оставив на ограждении надписи оскорбительного содержания, причинив существенный ущерб припаркованному рядом автотранспорту российских дипломатов.

"Ожидаем от украинской власти публичного осуждения этого гнусного инцидента. Призываем международные структуры и западных кураторов Киева дать должную оценку правовой вакханалии, развязанной вокруг российских дипломатических учреждений на территории Украины", — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве добавили, что случившееся является не только грубейшим нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, но и прямым доказательством попустительства со стороны официального Киева набирающему в стране силу агрессивному национализму с нацистским оттенком.

"Наши неоднократные призывы к киевским властям обеспечить безопасность и нормальное функционирование российских диппредставительств на территории Украины остаются без должной реакции", — добавили в МИД РФ.

Отмечается, что по счастливой случайности никто из российских дипломатов не пострадал.