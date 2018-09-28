Тимошенко заявила, что Порошенко купил еще один телеканал

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Бывший премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что президент Петр Порошенко через подставных лиц купил телеканал "Прямой" у сына экс-президента Виктора Януковича минимум за 10 миллионов долларов; она просит украинских правоохранителей проверить эту информацию.

Порошенко принадлежит украинский телеканал "Пятый канал". Он также является основателем кондитерской корпорации Roshen — одного из крупнейших европейских производителей кондитерских изделий, владеет Луцким автомобильным заводом и корпорацией "Богдан".

"Я сейчас хочу публично, и прошу считать это депутатским запросом, обратиться к НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. – Прим. ред.), НАПК (Нацагентство по предотвращению коррупции. – Прим. ред.) и к Генеральной прокуратуре… срочно нужно расследовать покупку Петром Порошенко через подставных лиц "Прямого" телеканала у сына Януковича (экс-президента Украины Виктора Януковича. – Прим. ред.) минимум за 10 миллионов долларов", — сказала Тимошенко в пятницу на брифинге, который транслировал телеканал Newsone.

Она отметила, что подставным лицом, которое купило телеканал для президента, является его давний партнер, бывший депутат от Партии регионов Владимир Макеенко.

"Я считаю, что нарушение международных санкций против семьи Януковича в то время, когда против него ведутся уголовные дела, является преступлением Порошенко", — отметила Тимошенко.

Евросоюз 5 марта 2014 года ввел санкции в отношении ряда граждан Украины, среди которых оказались Янукович и члены его семьи. Они попали в санкционный список как "лица, в отношении которых на Украине ведется расследование в связи с участием в преступлениях, связанных с хищением украинских государственных средств и их незаконным выводом".

Семья Януковичей обжаловала санкции в суде, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов. Большинство из них были оставлены в списке как лица, "в отношении которых ведется уголовное преследование", с указанием мотивов этого преследования.