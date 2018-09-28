Сийярто прокомментировал выдачу венгерских паспортов украинцам

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Выдача венгерских паспортов ряду граждан Украины не нарушает никакие международные нормы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

Ранее служба безопасности Украины возбудила дело из-за выдачи венгерских паспортов украинцам в городе Берегово Закарпатской области, который расположен возле границы с Венгрией. После этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны.

"Двойное гражданство — это вполне обычное явление в Европе, и такой подход практикуют во многих странах, в том числе в Венгрии и Румынии. Существуют определенные юридические требования и условия, которым необходимо соответствовать, чтобы стать гражданином Венгрии, но в этом нет ничего необычного",- сказал Сийярто в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что на территории Украины живут венгры, "которые соответствуют критериям, определенным венгерским законодательством".

"И если человек отвечает установленным требованиям, такой человек получает венгерское гражданство и вместе с ним венгерский паспорт. Вся деятельность наших дипломатических представительств на территории Украины и многих других стран полностью соответствует национальному законодательству Венгрии и нормам международного права. В этой связи, когда венгерский консул (на Украине) вручил венгерский паспорт новым гражданам Венгрии, которые по закону имели право получить венгерское гражданство, он никоим образом не нарушил ни украинское, ни венгерское законодательство, ни нормы международного права", — добавил министр.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право выдавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.