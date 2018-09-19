В Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта, сообщили СМИ

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины. Архивное фото

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины. Архивное фото

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта с указанием не ставить об этом в известность украинские власти, передает в среду агентство "Укринформ" со ссылкой на источники.

"Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями — не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии", — говорится в сообщении агентства.

На видео, которое прикреплено к заметке на сайте агентства, люди трижды повторяют текст клятвы на фоне венгерского флага. После гимна владельцы новых венгерских паспортов получают инструкции от дипломатов, в том числе скрывать "от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Комментарием консульства Венгрии в городе Берегово "Укринформ" пока не располагает. Как передает агентство, письменный запрос редакции остался без ответа, попытка связаться по телефону с учреждением также оказалась безуспешной. При этом в посольстве Венгрии в Киеве, куда редакция также направила аналогичный запрос, корреспонденту агентства подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать, указав, что переслали его центральным властям Венгрии.

Город Берегово расположен возле границы с Венгрией.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины счет, что посол превышает свои полномочия. Украинский МИД насчитал, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов.

Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.