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В мире

The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей

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Дело об отравлении Скрипалей (1810)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВоенные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фотоВоенные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Спецслужбы Великобритании и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает The Telegraph.

Как утверждает издание, третий подозреваемый, якобы также сотрудник ГРУ, посещал Солсбери, для того чтобы собрать разведывательную информацию для Петрова и Боширова: в частности, составил план переулка, где жил Скрипаль, и выяснил, какой дверью он пользуется. Имя нового подозреваемого издание не называет.

"Расследование" Bellingcat

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кремль отреагировал на расследование о Боширове и Чепиге‍
В среду британский проект Bellingcat, ранее уже публиковавший материалы, не находившие подтверждения, сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала публикацию Bellingcat вбросом. "Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери?" — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Отвечая на вопрос о том, похож ли герой России полковник Чепига на Руслана Боширова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "есть много людей, похожих друг на друга".

"Но кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией", — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин заявил, что двое россиян, которых Британия подозревает в отравлении в Солсбери — гражданские лица.

Отказ Британии от сотрудничества

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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У Путина есть информация, что Боширов является гражданским, заявил Песков
Россия предлагала и даже требовала от Лондона начать сотрудничество в расследовании "дела Скрипалей", но британская сторона на это не пошла, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Ранее в четверг глава Форин-офиса Джереми Хант заявил, что Лондон обеспокоен действиями России, особенно в связи с инцидентом в Солсбери.

"Мы предлагали и даже требовали от британского правительства сотрудничества, которое напрямую вытекает из положения Конвенции о запрещении химического оружия. Но британская сторона на это не пошла", — сказал Грушко журналистам.

В свою очередь, посольство в Лондоне сообщило, что МВД Британии отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи по делу Скрипалей.
В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт b статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

Согласно этому пункту, "в помощи может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам.

В письме МВД Британии "особо отмечено, что решение об отказе принималось на самом высоком политическом уровне".

"Российский след"

Руслан Боширов во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости / RT
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Фамилий "подозреваемых" в отравлении Скрипалей нет на сайте Интерпола
Во всех грязных историях пытаются найти "русский след", сейчас это приобрело масштабы паранойи, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала НТВ, комментируя развитие ситуации вокруг инцидента в Солсбери.

"Это уже история, которая стала похожа на историю с лох-несским чудовищем: когда все его видели, все с ним практически разговаривали, а на поверку оказывается, что это все фальшивки, и спустя столько лет лох-несское чудовище превратилось в исторический мем", — добавила Захарова.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Пятого сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 3 комментария
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anatol lekan леканцев
Интересно, а если бы в Скрипаля стреляли из американского пистолета немецким патроном, кого бы обвинили в покушении на него?
07:56
28.09.2018
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anatol lekan леканцев
Дорогие британцы, делайте что хотите; вводите санкции, арестовывайте активы, высылайте дипломатов, но! пожалуйста, не переименовывайте Трафальгарскую площадь в площадь Скрипаля. Россия такого удара не переживет!!!
07:56
28.09.2018
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anatol lekan леканцев
В мусорном баке в 100 метрах от торгового центра, где состоялось покушение на Скрипаля, нашли меховую шапку-ушанку. Какие еще нужны доказательства причастности России к этому злодейству?
07:56
28.09.2018
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