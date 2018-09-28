Испания поддержала идею об ограничении права вето в СБ ООН

ООН, 28 сен – РИА Новости. Глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что его страна поддерживает предложение ограничить право вето в Совете безопасности ООН.

Ранее с такой инициативой выступили Франция и Мексика, предложившие создать механизм ограничения права вето постоянных членов Совета безопасности, если имели место крупномасштабные преступления.

"Испания поддерживает франко-мексиканскую инициативу, чтобы ограничить использование вето в Совете безопасности ООН в случае массовых зверств", — заявил Санчес в ходе своего выступления на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Правом вето в Совете безопасности ООН обладают пять стран: Великобритания, США, Франция, Китай и Россия.