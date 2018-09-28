Лавров и Аббас обсудили палестино-израильский вопрос

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас высказались за укрепление палестино-российских связей в различных областях, сообщается на сайте российского министерства.

Встреча Лаврова и Аббаса прошла "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по тематике достижения справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе и некоторых аспектов ближневосточной региональной повестки дня. Стороны также рассмотрели основные практические вопросы двусторонних отношений и высказались за укрепление палестино-российских связей в различных областях", — говорится в сообщении.