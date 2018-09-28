СМИ: рэпер Nelly урегулировал иск об изнасиловании со студенткой из США

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американский рэпер Nelly договорился со студенткой Вашингтонского университета Моникой Грин урегулировать иск по обвинению в изнасиловании, сообщает издание Seattle Times.

В октябре 2017 года музыканта задержали после того, как женщина сообщила полиции, что "мужчина, известный как рэпер Nelly", изнасиловал ее в гастрольном автобусе, припаркованном неподалеку от концертного зала, где ранее состоялось шоу исполнителя. Полиция поместила рэпера под стражу, однако вскоре музыкант был отпущен на свободу. Адвокат рэпера Скотт Розенблюм заявлял, что музыкант стал жертвой "полностью сфабрикованных обвинений".

Условия соглашения не раскрываются. В решении суда о прекращении дела указано, что стороны договорились "самостоятельно оплатить свои юридические издержки", сообщает издание.

Адвокат Моники Грин Карен Келер заявила, что несмотря закрытие дела Грин не отказывается от обвинений, указанных в иске.

Американский рэпер остается фигурантом еще одного дела об изнасиловании. В феврале полиция Британии начала уголовное расследование инцидента, который предположительно произошел ранее на концертной площадке Cliffs Pavilion в графстве Эссекс. Женщина подошла к рэперу за автографом, после чего он пригласил ее вместе с ее друзьями в гримерную комнату. По словам обвинителя, артист затем заманил ее в соседнюю комнату и изнасиловал.

Рэпер Корнелл Хэйнс, известный под псевдонимом Nelly, — американский рэп-исполнитель, актер и предприниматель. За 8 лет карьеры ему удалось продать более 30 миллионов копий своих записей. Является обладателем четырёх премий "Грэмми" в 2003 и 2004 годах. По версии журнала Billboard, Nelly занял третье место в рейтинге артистов первой декады XXI века. В 2005 году дебютировал в фильме "Все или ничего" (The Longest Yard) с Адамом Сэндлером и Крисом Роком. До 2010 года являлся совладельцем баскетбольного клуба Charlotte Bobcats. Владеет двумя линиями одежды и является основателем многочисленных благотворительных фондов.