Санкции против КНДР должны ослабевать по мере разоружения, заявил Лавров

ООН, 27 сен — РИА Новости. Шаги КНДР по разоружению должны идти параллельно с ослаблением санкций в отношении Пхеньяна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотел бы услышать разъяснения о причинах, по которым некоторые коллеги в Совете безопасности упорно отвергают возможность любого позитивного сигнала со стороны Совета в отношении предпринимаемых Пхеньяном шагов в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. Хотел бы напомнить, что любые переговоры — это улица с двусторонним движением. Шаги КНДР на треке поэтапного разоружения должны быть запараллелены ослаблением санкций. Действие должно идти в ответ на действие", — сказал министр на заседании Совбеза ООН, посвященном Северной Корее.

Как подчеркнул Лавров, это необходимо для того, чтобы избежать ситуации, которая сложилась, например, вокруг СВПД, когда США под надуманными предлогами в одностороннем порядке вышли из сделки, нарушив обязательства по резолюциям СБ ООН.