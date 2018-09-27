МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание "Экономическая правда".
Отмечается, что из-за неспособности выполнить требования текущей программы Киев вынужден договариваться с фондом о stand-by-кредите на пять-шесть миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев.
Кредитная программа stand-by создана для преодоления кризисных ситуаций и решения проблем с проведением платежей. Кредиты обычно предоставляются на срок от 12 до 24 месяцев, а максимальная продолжительность программы составляет 36 месяцев.
Слишком жесткие условия
"МВФ даже шел на определенные уступки — в нарушение собственных правил, выдавая средства стране, которая фактически допустила технический дефолт", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, пока нет доказательств того, что состояние украинской экономики улучшилось.
"Поддержание штанов"
В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что Украина без помощи не останется: Киев начнет выполнять требования МВФ, а в США не допустят, чтобы Украина осталась без денег в предвыборный год.
"Уже сейчас понятно, что будет повышаться цена на газ. Это очень непопулярная мера в предвыборный год. Однако она необходима именно для "поддержания штанов", — сказал он в эфире радио Sputnik.
Помощь Киеву от МВФ
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.
В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму миллиард долларов, аналогичный транш Киев получил в 2017-м. Власти Украины рассчитывали получить пятый до конца 2017 года, однако до сих пор не получили его.
При этом внешний долг Украины вырос за 2016 и 2017 годы на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.