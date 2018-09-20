Мнение: ради "поддержания штанов" Киев выполнит все условия МВФ

СМИ сообщили о проблемах Украины с получением транша от МВФ. В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко высказал мнение, что Киев в итоге пойдет на уступки фонду, в том числе повысит цены на газ.

Переговоры украинских властей с миссией Международного валютного фонда (МВФ) не принесли ожидаемых результатов, пишет "Українські Новини".

Стороны должны были подписать меморандум о сотрудничестве по новой программе финансирования Stand-by, которая заменила бы действующую программу EFF. Однако, как стало известно изданию, в процессе переговоров фонд отказался выделять деньги до принятия Верховной радой бюджета на 2019 год.

Раньше это условие не выдвигалось, поэтому в Киеве рассчитывали, что вопрос станет актуальным в декабре – именно тогда парламент принимает бюджет. При этом украинские власти планировали получить первый транш в 1,9 млрд долларов по новой программе к концу октября.

Миссия МВФ накануне завершила работу в Киеве. В организации рассказали, что продолжают обсуждение по дальнейшему финансированию Киева, но в детали вдаваться не стали.

В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко высказал мнение, что Киев в итоге пойдет на уступки МВФ.

"Я бы не спешил делать утверждения, что Украина останется без денег. Она, скорее всего, в последний момент пойдет на выполнение всех просьб МВФ, как это всегда бывало в последние годы. К тому же надо понимать, что это политическое решение Международному валютному фонду американцы не позволят принять – чтобы исполнительный директор МВФ оставил Украину без денег в предвыборный год. Конечно же, часть требований МВФ будет выполнена. Уже сейчас понятно, что будет повышаться цена на газ. Это очень непопулярная мера в предвыборный год. Однако она необходима именно для "поддержания штанов" – чтобы получить новый кредит от МВФ", – сказал Олег Бондаренко.

Четырехлетняя программа помощи предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015-го Киев получил первый транш в 5 млрд, в августе того же года – второй в 1,7 млрд. В 2016-2017 годах МВФ перечислил Украине по миллиарду долларов. Пятый перевод власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили.