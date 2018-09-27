Аль-Джубейр назвал договоренности России и Турции по Идлибу "превосходными"

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил РИА Новости, что договоренности России и Турции по Идлибу являются "превосходными" и "позитивным развитием" ситуации вокруг этого сирийского города.

"Превосходно, превосходно", — заявил он, отвечая на вопрос о том, как Саудовская Аравия относится к договоренностям по Идлибу.

"Всегда, когда вам удается избежать ситуации, при которой конфликт усугубляется, это является позитивным шагом. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен посредством переговоров. И я считаю, это позитивное развитие (событий)" — подчеркнул аль-Джубейр.

При этом глава МИД не стал отвечать на вопрос о том, какова позиция Эр-Рияда по отношению к поставкам российских систем С-300 в Сирию.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите России, Турции и Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, описывая ситуацию в Идлибе, называл провинцию "гнездом терроризма".

Позднее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.