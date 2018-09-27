Мадуро назвал незаконными новые односторонние санкции США против Венесуэлы

ООН, 27 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал незаконными новые санкции против его страны, о которых объявил президент США Дональд Трамп.

"Вчера (во вторник) президент США с этой самой трибуны объявил о новых санкциях. Односторонние санкции являются незаконными с точки зрения международного права", — заявил Мадуро в ходе своего выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Венесуэла является жертвой постоянной агрессии в экономике, политике, дипломатии и СМИ со стороны правительства США. "Потому что Венесуэла решила строить собственную модель общества, основанную на исторических корнях нашего народа и собственной культуре всего региона", — сказал он.

Мадуро считает, что причиной этого является обладание Венесуэлой самыми большими в мире сертифицированными запасами нефти, то, что страна стала основателем ОПЕК и более 100 лет добывает нефть.

"Сейчас мы сертифицируем то, что по мировым стандартами может быть сертифицировано и как самые большие запасы золота в мире. Также мы сертифицируем четвертые по объему мировые запасы газа", — добавил Мадуро.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против шести граждан Венесуэлы, включая главу минобороны страны Владимира Падрино Лопеса, супругу президента Николаса Мадуро Синитию Флорес и вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте минфина США. Кроме того, санкции введены в отношении трех компаний из Венесуэлы и самолета G200 с бортовым номером N488RC.