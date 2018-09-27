СМИ: кандидата на должность судьи Верховного суда США допросят в сенате

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комитет сената США по судебным вопросам намерен допросить кандидата на должность судьи Верховного суда США Бретта Кавано в связи с очередными обвинениями в неподобающем поведении, пишет газета Politico.
В среду третья женщина по имени Джулия Светник выступила с обвинениями в адрес Кавано, заявив, что он присутствовал при ее групповом изнасиловании в студенческие годы в 1980-х. Сам Кавано назвал это нелепостью. По данным Politico, в тот же день главный юрисконсульт республиканского большинства в комитете сообщил адвокату женщины Майклу Авенатти, что комитет планирует допросить Кавано.
Новая возможная "жертва" Кавано выступила за день до слушаний в сенате, на которых первая из трех обвинивших его в женщин Кристин Блейзи Форд должна ответить на вопросы законодателей. В тот же день в сенате должен выступить и сам Кавано. На пятницу в комитете сената по судебным вопросам назначено голосование по его кандидатуре.
Республиканцы планировали утвердить Кавано до выборов в конгресс в ноябре, так как иначе демократы могут перехватить у республиканцев контроль над сенатом, который утверждает судей Верховного суда. Демократы стараются затянуть назначение судьи. После утверждения на уровне комитета Кавано надо получить одобрение полного состава сената.