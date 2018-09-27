СМИ: кандидата на должность судьи Верховного суда США допросят в сенате

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комитет сената США по судебным вопросам намерен допросить кандидата на должность судьи Верховного суда США Бретта Кавано в связи с очередными обвинениями в неподобающем поведении, пишет газета Politico.

В среду третья женщина по имени Джулия Светник выступила с обвинениями в адрес Кавано, заявив, что он присутствовал при ее групповом изнасиловании в студенческие годы в 1980-х. Сам Кавано назвал это нелепостью. По данным Politico, в тот же день главный юрисконсульт республиканского большинства в комитете сообщил адвокату женщины Майклу Авенатти, что комитет планирует допросить Кавано.

Новая возможная "жертва" Кавано выступила за день до слушаний в сенате, на которых первая из трех обвинивших его в женщин Кристин Блейзи Форд должна ответить на вопросы законодателей. В тот же день в сенате должен выступить и сам Кавано. На пятницу в комитете сената по судебным вопросам назначено голосование по его кандидатуре.

Республиканцы планировали утвердить Кавано до выборов в конгресс в ноябре, так как иначе демократы могут перехватить у республиканцев контроль над сенатом, который утверждает судей Верховного суда. Демократы стараются затянуть назначение судьи. После утверждения на уровне комитета Кавано надо получить одобрение полного состава сената.

Место в Верховном суде США стало вакантным после того, как 82-летний член суда Энтони Кеннеди в июле 2018 года ушел в отставку после 30 лет работы на этом посту. Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и общественных дебатах. Судьи Верховного суда в США назначаются пожизненно. Трампу возможность назначить судью высшей инстанции выпала уже второй раз. Кавано, как и его предшественник Нил Горсач, выдвинут на место судьи, назначенного другим республиканским президентом — Рональдом Рейганом. Таким образом, число назначенцев президентов-демократов и республиканцев в суде не меняется: выдвиженцы республиканцев составят в случае утверждения Кавано большинство в пять голосов.