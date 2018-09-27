Трамп назвал письма Ким Чен Ына произведением искусства

НЬЮ-ЙОРК, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что показал премьер-министру Японии Синдзо Абэ одно из писем лидера КНДР Ким Чен Ына, и назвал эти письма произведением искусства.
"Он написал мне два прекрасных письма. Когда я показал одно из писем, только одно, премьер-министру Абэ, он сказал: "Это на самом деле прорывное письмо. Это невероятно. Это историческое письмо". И так и есть. Это прекрасное, прекрасное произведение искусства", — сказал Трамп в четверг журналистам.
По его словам, эти письма дают ощущение того, что Ким Чен Ын хочет довести дело до конца.
Ким Чен Ын и Трамп уже два раза обменивались письменными посланиями. Содержание этой переписки не предается гласности. После получения второго письма было объявлено, что Трамп готовится ко второй встрече с лидером КНДР. Именно проведение второго саммита и было основной задачей письма, заявила тогда пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
В ходе 73-ей сессии Генассамблеи ООН госсекретарь США Майк Помпео и его северокорейский коллега Ли Ён Хо уже обсуждали организацию саммита, а сам Помпео сообщил, что скоро посетит Пхеньян для продолжения диалога по этому вопросу.
Впоследствии Трамп получил еще одно письмо от Ким Чен Ына 1 августа, ответ на него был передан 4 августа на полях форума АСЕАН в Сингапуре.
Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее, в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся ко второй встрече Трампа и Ким Чен Ына.