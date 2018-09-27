Трамп объяснил, почему его выступление в ООН встретили смехом

НЬЮ-ЙОРК, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствовавшие в зале во время его выступления на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН смеялись не над ним.

"Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело. Это был смех не надо мной", — сказал глава Белого дома, не пояснив, почему так считает.

"Я был перед группой в высшей степени профессиональных людей, большая часть которых или из других стран, или из ООН. Людей, которые не очень расположены к рукоплесканиям, аплодисментам, улыбкам. Я услышал небольшой шум, и сказал: "Наша страна сильнее, чем когда либо". И это так. И я услышал небольшой шум. И я сказал: "Это правда". И я услышал улыбки. И сказал, что не ожидал, что это будет так", — добавил Трамп.

Во вторник американский лидер начал свое выступление на 73-й сессии Генассамблеи ООН рассказом о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время, после чего присутствовавшие в зале рассмеялись.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.