В Сети высмеяли совместное фото Порошенко и Трампа с женами

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли фотографию Петра Порошенко с Дональдом Трампом и их женами Мариной и Меланьей, которую выложил в Twitter пресс-секретарь украинского президента Станислав Цеголко.

Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", — написал он.

Многим комментаторам фото показалось смешным.

"Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа", — отметил @jurgen22061980.

"Вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? Придется," — написала @VanillaVanill.

"Четыреста тысяч долларов-то не пришлось за фото платить?" — поинтересовался @sergeimedyants1. Ранее СМИ писали, что за организацию встречи Порошенко с Трампом в июне 2017 года украинская сторона заплатила американским лоббистам именно такую сумму.

Кто-то даже заподозрил пресс-службу украинского лидера в использовании фоторедактора, так как Порошенко кажется на фото крупнее Трампа. При этом президент США на 11 сантиметров выше своего украинского коллеги. Впрочем, в комментариях указали, что такой эффект получился из-за того, что Порошенко стоит ближе к фотографу.