Украинский экс-дипломат рассказал об оплате встречи Порошенко с Трампом

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом в июне 2017 года в Вашингтоне была оплачена через "лоббистскую структуру", заявил изданию "Страна.ua" экс-сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко.

По словам дипломата, сумма, полученная американской компанией BGR, составила 400 тысяч долларов. При этом Телиженко опроверг причастность к организации встречи украинского посольства и советника Трампа Майкла Коэна.

"Это официальная проплата BGR. До этого Павел Климкин (глава МИД Украины — ред.) имел фото с Трампом — это тоже через официальную проплату BGR. Посольство в этой ситуации было за бортом. К сожалению, такого не было даже во времена Януковича, когда у нас были прохладные отношения с Соединенными Штатами. Все равно, и тогда посольство имело доступ в различные американские правительственные структуры", — рассказал Телиженко.

Кроме того, бывший дипломат отметил "охлаждение" Вашингтона к украинской тематике.

"Наша страна в ряду приоритетов США не на втором и даже не на десятом месте. И проблему только усугубляет то, что украинские политики, приезжающие в Вашингтон, привозят с собой те же жалобы и обиды, что и несколько лет назад", — заявил он.

Встреча Порошенко и Трампа прошла 20 июня 2017 года. После нее украинский лидер заявил, что обсудил с президентом США поддержку Украины в противодействии "российской агрессии" и дальнейшую политику санкций в отношении Москвы. В Белом доме заявили, что президенты встретились, чтобы обсудить поддержку мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Позднее СМИ со ссылкой на источники в Киеве сообщили, что посредники Порошенко заплатили Коэну по меньшей мере 400 тысяч долларов для организации первой встречи с Трампом в Белом доме.

Это информация была опровергнута как официальным Киевом, так и советником американского президента.