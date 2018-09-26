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Эксперт оценил заявление Трампа о желании встретиться с Путиным

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© REUTERS / Eduardo MunozПрезидент США Дональд Трамп во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2018Президент США Дональд Трамп во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о желании встретиться с Владимиром Путиным может означать скорую отставку замгенпрокурора США Рода Розенстайна и последующее закрытие "комиссии Мюллера" по расследованию вмешательства России в выборы президента США, считает российский эксперт, сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Раскрыта связь Путина и "нового мирового порядка"
Эксперт напомнил, что вскоре после саммита Трампа и Путина в Хельсинки советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что новой встречи не планируется до тех пор, пока работает комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Желание (Трампа) новой встречи с Путиным – это прозвучало опять. Это такая идея-фикс. Не совсем безобидная во внутриполитической ситуации США, потому что стоит Трампу упомянуть Путина, как хор демократов кричит: "импичмент". Тем не менее, Трамп на это пошел", — отметил Васильев в интервью РИА Новости. По его оценке, это может быть "сигнал, что с комиссией Мюллера скоро будет покончено".

Мужчины возле баннера с изображением американского доллара. Архивное фото
© AP Photo / Amr Nabil
Трамп будет счастлив, если Путин и Си похоронят доллар
Сейчас в США разрастается скандал вокруг замгенпрокурора США Рода Розенстайна. Американские СМИ сообщили, что Розенстайн якобы вел тайную запись всех переговоров Трампа в Белом доме, а также обсуждал возможность его импичмента по 25-ой поправке (о недееспособности). Представители Белого дома заявили, что Трамп встретится с Розенстайном уже в четверг, сразу после своего возвращения с Генассамблеи ООН.

При этом именно Розенстайн в свое время стал инициатором создания комиссии.

"Вопрос стоит о том, что Розенстайн вот-вот уйдет в отставку, либо его отправят (в отставку). Розенстайн назначил комиссию Мюллера, он является гарантом безопасности этой комиссии. У меня ощущение, что это серьезное политическое потрясение может быть – Розенстайн может уйти, а Трамп комиссию может прихлопнуть тем или иным способом", — считает Владимир Васильев.

По его оценке, Трамп хочет добиться закрытия комиссии до выборов 6 ноября, потому что "если Мюллер что-то выкинет накануне 6 ноября, это может резко повлиять на шансы республиканцев на выборах".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Паника в США: Трамп предал своих и получил от Путина инструмент влияния
"С этой комиссией уходить в выборы – просто опасно. Как говорили три мушкетера, "человек, который засыпает на пороховой бочке с зажженным фитилем, чувствует себя в большей безопасности", чем человек, который находится "под колпаком у Мюллера", — пошутил эксперт.

По оценке эксперта, мнение, что с комиссией Мюллера "пора заканчивать", все шире распространяется среди республиканцев, так как они чувствуют, что рассуждения о вмешательстве русских в выборы более на руку демократам. Кроме того, Трамп обещал своим избирателям улучшить отношения с Россией, и встречи с Путиным ему нужны опять-таки для внутренней агитации как доказательство того, что он выполнил свои предвыборные обещания.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп выполнил главный наказ Путина
Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.

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