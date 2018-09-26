РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Белоруссия и Украина начали демаркацию границы в чернобыльской зоне

04660
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПредупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Архивное фотоПредупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Демаркация белорусско-украинской границы начинается в чернобыльской зоне, на этом участке планируется провести эксперимент и закрыть его за счет технических средств, сообщил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

Лося спасают в Чернобыле
В Чернобыле сняли на видео спасение лося из радиоактивного озера
Весной прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о завершении в ближайшее время демаркации украино-белорусской границы. В марте посол Украины в Минске Игорь Кизим сообщил, что комиссия по демаркации возобновила работу, подписан проект дорожной карты, однако серьезно стоит финансовый вопрос. Дипломат предположил, что процесс может завершиться после 2020 года. Перспективный план демаркации госграницы между Беларусью и Украиной на 2018-2026 годы был утвержден на заседании совместной демаркационной комиссии, которое состоялось в июне.

"Чернобыльская зона – это особая зона …, демаркация на картах уже определена, приступаем прямо на местности", — рассказал Лаппо в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в среду.

Переселенцам из деревни в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разрешили посетить свои дома
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Самоселы Чернобыля – о жизни в зоне отчуждения
По словам председателя Госпогранкомитета, на этом участке границы планируется провести эксперимент и закрыть его за счет технических средств. "Там будет только технический компонент и на определенных местах будут распределены пограничные подразделения – то есть чисто контроль и реагирование, туда человек ходить не будет", — пояснил Лаппо.

Он отметил, что этот участок границы будет оборудован системой видеонаблюдения. Реализовать проект планируется в том числе за счет международной технической помощи. Если эксперимент удастся, аналогичный опыт распространят на другие подразделения, заметил Лаппо.

Колесо обозрения в Припяти. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Эксперт назвал Чернобыль "раем на земле"
Демаркация белорусско-украинской границы, по его словам, идет в плановом режиме, даже с небольшим опережением. На эти цели привлекается и международная техническая помощь — около 1,6 миллиона евро, что позволяет снизить нагрузку на бюджет. "Сейчас у нас идет полностью взаимопонимание с украинской стороной… Эту работу мы завершим в установленные сроки", — заверил глава Госпогранкомитета.

По информации пограничников, госграница между Белоруссией и Украиной составляет 1084,2 километров, из них 758,3 километров на сухопутном участке, 325,9 километров на водном участке (по рекам Днепр, Сож и Припять) и около 120 километров по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прилегающая к госгранице территория труднопроходима, имеются большие площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена