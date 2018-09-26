Белоруссия и Украина начали демаркацию границы в чернобыльской зоне

МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Демаркация белорусско-украинской границы начинается в чернобыльской зоне, на этом участке планируется провести эксперимент и закрыть его за счет технических средств, сообщил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

Весной прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о завершении в ближайшее время демаркации украино-белорусской границы. В марте посол Украины в Минске Игорь Кизим сообщил, что комиссия по демаркации возобновила работу, подписан проект дорожной карты, однако серьезно стоит финансовый вопрос. Дипломат предположил, что процесс может завершиться после 2020 года. Перспективный план демаркации госграницы между Беларусью и Украиной на 2018-2026 годы был утвержден на заседании совместной демаркационной комиссии, которое состоялось в июне.

"Чернобыльская зона – это особая зона …, демаркация на картах уже определена, приступаем прямо на местности", — рассказал Лаппо в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в среду.

По словам председателя Госпогранкомитета, на этом участке границы планируется провести эксперимент и закрыть его за счет технических средств. "Там будет только технический компонент и на определенных местах будут распределены пограничные подразделения – то есть чисто контроль и реагирование, туда человек ходить не будет", — пояснил Лаппо.

Он отметил, что этот участок границы будет оборудован системой видеонаблюдения. Реализовать проект планируется в том числе за счет международной технической помощи. Если эксперимент удастся, аналогичный опыт распространят на другие подразделения, заметил Лаппо.

Демаркация белорусско-украинской границы, по его словам, идет в плановом режиме, даже с небольшим опережением. На эти цели привлекается и международная техническая помощь — около 1,6 миллиона евро, что позволяет снизить нагрузку на бюджет. "Сейчас у нас идет полностью взаимопонимание с украинской стороной… Эту работу мы завершим в установленные сроки", — заверил глава Госпогранкомитета.

По информации пограничников, госграница между Белоруссией и Украиной составляет 1084,2 километров, из них 758,3 километров на сухопутном участке, 325,9 километров на водном участке (по рекам Днепр, Сож и Припять) и около 120 километров по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прилегающая к госгранице территория труднопроходима, имеются большие площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов.