МВД Британии отклонило запросы России о правовой помощи по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 26 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. МВД Британии отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи по делу Скрипалей, сообщило посольство в Лондоне.

В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт b статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

Согласно этому пункту, "в помощи может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам.

В письме МВД Британии "особо отмечено, что решение об отказе принималось на самом высоком политическом уровне".

Отравление в Британии

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.