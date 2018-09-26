МВД Британии отклонило запросы России о правовой помощи по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 26 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. МВД Британии отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи по делу Скрипалей, сообщило посольство в Лондоне.
Согласно этому пункту, "в помощи может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам.
В письме МВД Британии "особо отмечено, что решение об отказе принималось на самом высоком политическом уровне".
Отравление в Британии
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.