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О газе, Украине и экологии: Медведев провел переговоры с финским коллегой

(обновлено: 19:47 26.09.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля во время беседы в Доме приемов правительства Финляндии. 26 сентября 2018Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля во время беседы в Доме приемов правительства Финляндии. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с финским коллегой Юхой Сипилей.

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время морской прогулки. 22 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Финляндии объяснил, почему не видит угрозы со стороны России

Трансляцию мероприятия вело правительство Финляндии.

В ходе переговоров российский премьер поблагодарил финских партнеров за конструктивную позицию по строительству газопровода "Северный поток — 2".

"На финском участке трассы идут уже работы с 5 сентября", — заявил премьер.

Вопросы экологии

Премьер-министры двух страны также обсудили приверженность стран Парижскому соглашению по климату и снижение выбросов черного углерода. По словам председателя российского правительства, тема экологии является ключевой в повестке дня.

Медведев заявил, что Москва и Хельсинки готовы обсудить формат сотрудничества по утилизации химических отходов полигона "Красный бор".

Он отметил, что с российской стороны обработкой отходов займется "Росатом", а с финской — "Фортум" и другие компании.

Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё. 22 августа 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
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Медведев напомнил, что в рамках нацпроекта по экологии под утилизацию отходов полигона выделены специальные средства.

Ситуация на Украине

Главы правительств также обсудили ситуацию на Украине. По словам финского премьера, отношения между Россией и Европейским союзом зависят от решения украинского конфликта.

"Несмотря на действующие санкции, ЕС и Россия являются соседями, и диалог между нами имеет жизненно важное значение. Контакты между нашими двумя странами на уровне гражданского общества также очень важны для Финляндии", — отметил Сипиля.

В ответ на это Медведев заявил, что для решения конфликта на Украине необходима твердая воля Киева, а не заявления о том, что "минский формат умер".

Расследование в отношении россиянина

Хельсинки, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Финский суд арестовал россиянина, подозреваемого в отмывании денег
Медведев также прокомментировал расследование финской полиции в отношении россиянина, которого заподозрили в отмывании денег.

"Финляндия уже очень давно суверенное государство, расследуйте что хотите. Если там действительно просматривается состав преступления, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, то это является преступлением и по российским законам", — отметил премьер.

При этом он выразил надежду, что арестованному обеспечат все условия, предусмотренные законодательством.

Глава правительства также пообещал оказать помощь в расследовании, если Финляндия ее запросит.

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля во время переговоров в Доме приемов правительства Финляндии. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля во время переговоров в Доме приемов правительства Финляндии. 26 сентября 2018
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