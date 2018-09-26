Лавров заявил, что Лондону есть что скрывать в деле Скрипалей

ООН, 26 сен — РИА Новости. Если Лондон отказывается сотрудничать с Москвой по делу об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии, значит, им есть что скрывать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил деградацию в ОЗХО, где западные коллеги стремятся навязать техническому секретариату так называемые "атрибутивные функции", грубо нарушая Конвенцию о запрещении химоружия.

"Параллельно нарастает ничем не подкрепленная — в стиле хайли лайкли — риторика в связи с делом Солсбери. При этом Великобритания упорно уклоняется от неоднократно предлагавшемся нами совместного расследования, хотя именно этого требует её обязательство в соответствие с Конвенцией о запрещении химического оружия, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, двусторонней консульской конвенции 1965 года и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит, есть что скрывать. Вновь призываем Лондон к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины", — сказал министр, выступая на Совете безопасности ООН.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.