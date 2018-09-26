Трамп уверен, что КНДР пойдет на сделку по денуклеаризации

17:5126.09.2018
(обновлено: 17:55 26.09.2018)
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ООН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что с КНДР удастся заключить соглашение о денуклеаризации, но до того времени необходимо выполнять резолюции СБ ООН.
"Думаю, мы добьемся сделки, но, к сожалению, чтобы гарантировать сохранение прогресса, мы должны выполнять резолюции СБ ООН, пока не произойдет денуклеаризация", — сказал Трамп, выступая в СБ ООН.
По его словам, "некоторые страны" нарушают эти резолюции, что заключается в незаконной перегрузке товаров в море, и "это необходимо немедленно прекратить".
"Безопасность Корейского полуострова, региона и мира зависит от полного соблюдения резолюций СБ ООН — это очень, очень важно", — добавил президент.
При этом Трамп выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет "мира и процветания".
"Очень многие вещи происходят за кулисами, вне поля зрения СМИ, о чем никто не знает, но они происходят и в очень позитивном ключе. Поэтому, я думаю, в ближайшие месяцы и годы вы узнаете очень хорошие новости из Северной Кореи", — сказал он.
В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН в ответ на испытание баллистической ракеты 29 ноября ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, резолюция ограничила поставки в КНДР нефти-сырца и нефтепродуктов, а также требует от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.
Северокорейский ядерный полигон Пхунгери находился в гористой местности у потухшего вулкана Пэктусан.
Журналисты из России, США, Китая, Великобритании и Южной Кореи приехали в Пхунгери, чтобы наблюдать за демонтажем полигона.
Во время 11-часового путешествия на поезде, окна которого были наглухо закрыты плотными шторами, представителей СМИ сопровождали люди в военной форме — пожилой мужчина, который проверял билеты, и две юные кореянки.
Журналистов в поезде дважды кормили. К столу подавали едва ли не по 10 блюд на человека. Официант в вагоне-ресторане заверил, что все приборы, в том числе и палочки для еды, сделаны из серебра.
В вагоне-ресторане поезда за доллары, юани и северокорейские воны можно было купить местные консервы, хлеб, колбасу и пиво.
Сразу после приезда в Пхунгери репортеров подвели ко второй испытательной шахте, которая находилась у горы Мантап. В этой шахте прошли пять из шести подземных ядерных испытаний КНДР.
Затем журналистов отвели к западной (4-й) и южной (3-й) шахтам полигона. За воротами каждой из шахт были видны мотки натянутых проводов и пластиковые пакеты, похожие на взрывчатку.
Все три шахты были взорваны на глазах у журналистов. Заряды, как сообщили репортерам, устанавливались в нескольких местах в тоннеле и на выходе из него, чтобы окончательно обрушить и замуровать проходы.
Вслед за шахтами взрывались наземные бревенчатые постройки.
В конце процедуры перед прессой зачитали заявление Института ядерного оружия КНДР, который и занимался организацией демонтажа и закрытия полигона Пхунгери. В заявлении говорилось, что в ходе подрывов шахт утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.
Оставшийся на полигоне персонал будет в выведен из Пхунгери.
На ядерном полигоне Пхунгери взорвали три испытательные шахты и уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.
Журналисты из КНДР у здания управления шахтой для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР.
В официальном заявлении агентства ЦТАК было сказано, что на глазах международных журналистов "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты".
Как заявил РИА Новости замглавы Института ядерных исследований КНДР, полигон Пхунгери больше нельзя будет восстановить для подземных ядерных испытаний.