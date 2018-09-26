Трамп уверен, что КНДР пойдет на сделку по денуклеаризации

ООН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что с КНДР удастся заключить соглашение о денуклеаризации, но до того времени необходимо выполнять резолюции СБ ООН.

"Думаю, мы добьемся сделки, но, к сожалению, чтобы гарантировать сохранение прогресса, мы должны выполнять резолюции СБ ООН, пока не произойдет денуклеаризация", — сказал Трамп, выступая в СБ ООН.

По его словам, "некоторые страны" нарушают эти резолюции, что заключается в незаконной перегрузке товаров в море, и "это необходимо немедленно прекратить".

"Безопасность Корейского полуострова, региона и мира зависит от полного соблюдения резолюций СБ ООН — это очень, очень важно", — добавил президент.

Трамп сегодня председатель на заседании Совета Безопасности ООН. Рассказывает про глобальную безопасность и разоружение. #UNGA #Trump pic.twitter.com/yFKQz0hnqG — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 сентября 2018 г.

При этом Трамп выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет "мира и процветания".

"Очень многие вещи происходят за кулисами, вне поля зрения СМИ, о чем никто не знает, но они происходят и в очень позитивном ключе. Поэтому, я думаю, в ближайшие месяцы и годы вы узнаете очень хорошие новости из Северной Кореи", — сказал он.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН в ответ на испытание баллистической ракеты 29 ноября ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, резолюция ограничила поставки в КНДР нефти-сырца и нефтепродуктов, а также требует от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.