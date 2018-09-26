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Трамп уверен, что КНДР пойдет на сделку по денуклеаризации

Сюжет:
73-я сессия Генассамблеи ООН (27)
(обновлено: 17:55 26.09.2018)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ООН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что с КНДР удастся заключить соглашение о денуклеаризации, но до того времени необходимо выполнять резолюции СБ ООН.

Президент США Дональд Трамп в штаб-квартире ООН перед началом Генеральной ассамблеи. Архивное фото
© REUTERS / Caitlin Ochs
Санкции против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации, заявил Трамп
"Думаю, мы добьемся сделки, но, к сожалению, чтобы гарантировать сохранение прогресса, мы должны выполнять резолюции СБ ООН, пока не произойдет денуклеаризация", — сказал Трамп, выступая в СБ ООН.

По его словам, "некоторые страны" нарушают эти резолюции, что заключается в незаконной перегрузке товаров в море, и "это необходимо немедленно прекратить".

"Безопасность Корейского полуострова, региона и мира зависит от полного соблюдения резолюций СБ ООН — это очень, очень важно", — добавил президент.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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США пока не готовы гарантировать безопасность КНДР, заявил источник в МИД
При этом Трамп выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет "мира и процветания".

"Очень многие вещи происходят за кулисами, вне поля зрения СМИ, о чем никто не знает, но они происходят и в очень позитивном ключе. Поэтому, я думаю, в ближайшие месяцы и годы вы узнаете очень хорошие новости из Северной Кореи", — сказал он.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН в ответ на испытание баллистической ракеты 29 ноября ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, резолюция ограничила поставки в КНДР нефти-сырца и нефтепродуктов, а также требует от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.

Ликвидация ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСеверокорейский ядерный полигон Пхунгери находился в гористой местности у потухшего вулкана Пэктусан.Военнослужащие во время закрытия ядерного полигона Пхунгери на север КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Северокорейский ядерный полигон Пхунгери находился в гористой местности у потухшего вулкана Пэктусан.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖурналисты из России, США, Китая, Великобритании и Южной Кореи приехали в Пхунгери, чтобы наблюдать за демонтажем полигона.Журналисты из южной Кореи фотографируются у входа в одну из шахт во время закрытия ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Журналисты из России, США, Китая, Великобритании и Южной Кореи приехали в Пхунгери, чтобы наблюдать за демонтажем полигона.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время 11-часового путешествия на поезде, окна которого были наглухо закрыты плотными шторами, представителей СМИ сопровождали люди в военной форме — пожилой мужчина, который проверял билеты, и две юные кореянки.Военнослужащие у вагона поезда, на котором журналисты выехали на закрытие полигона Пхунгери
© РИА Новости / Илья Питалев
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Во время 11-часового путешествия на поезде, окна которого были наглухо закрыты плотными шторами, представителей СМИ сопровождали люди в военной форме — пожилой мужчина, который проверял билеты, и две юные кореянки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖурналистов в поезде дважды кормили. К столу подавали едва ли не по 10 блюд на человека. Официант в вагоне-ресторане заверил, что все приборы, в том числе и палочки для еды, сделаны из серебра.Журналисты в вагоне-ресторане поезда, на котором они выехали на закрытие полигона Пхунгери
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Журналистов в поезде дважды кормили. К столу подавали едва ли не по 10 блюд на человека. Официант в вагоне-ресторане заверил, что все приборы, в том числе и палочки для еды, сделаны из серебра.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ вагоне-ресторане поезда за доллары, юани и северокорейские воны можно было купить местные консервы, хлеб, колбасу и пиво.Официантка в вагоне-ресторане поезда, на котором журналисты выехали на закрытие полигона Пхунгери
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В вагоне-ресторане поезда за доллары, юани и северокорейские воны можно было купить местные консервы, хлеб, колбасу и пиво.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСразу после приезда в Пхунгери репортеров подвели ко второй испытательной шахте, которая находилась у горы Мантап. В этой шахте прошли пять из шести подземных ядерных испытаний КНДР.Военнослужащий у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сразу после приезда в Пхунгери репортеров подвели ко второй испытательной шахте, которая находилась у горы Мантап. В этой шахте прошли пять из шести подземных ядерных испытаний КНДР.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗатем журналистов отвели к западной (4-й) и южной (3-й) шахтам полигона. За воротами каждой из шахт были видны мотки натянутых проводов и пластиковые пакеты, похожие на взрывчатку.Взрывчатка в шахте для ядерных испытаний №4 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Затем журналистов отвели к западной (4-й) и южной (3-й) шахтам полигона. За воротами каждой из шахт были видны мотки натянутых проводов и пластиковые пакеты, похожие на взрывчатку.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВсе три шахты были взорваны на глазах у журналистов. Заряды, как сообщили репортерам, устанавливались в нескольких местах в тоннеле и на выходе из него, чтобы окончательно обрушить и замуровать проходы.Иностранные журналисты неподалеку от шахты для ядерных испытаний №4 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Все три шахты были взорваны на глазах у журналистов. Заряды, как сообщили репортерам, устанавливались в нескольких местах в тоннеле и на выходе из него, чтобы окончательно обрушить и замуровать проходы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВслед за шахтами взрывались наземные бревенчатые постройки.Военнослужащие на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вслед за шахтами взрывались наземные бревенчатые постройки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ конце процедуры перед прессой зачитали заявление Института ядерного оружия КНДР, который и занимался организацией демонтажа и закрытия полигона Пхунгери. В заявлении говорилось, что в ходе подрывов шахт утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.Офицеры во время подрыва шахт, использовавшихся для испытаний, на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В конце процедуры перед прессой зачитали заявление Института ядерного оружия КНДР, который и занимался организацией демонтажа и закрытия полигона Пхунгери. В заявлении говорилось, что в ходе подрывов шахт утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОставшийся на полигоне персонал будет в выведен из Пхунгери.Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Оставшийся на полигоне персонал будет в выведен из Пхунгери.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа ядерном полигоне Пхунгери взорвали три испытательные шахты и уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.Подрыв вспомогательных сооружений на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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На ядерном полигоне Пхунгери взорвали три испытательные шахты и уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖурналисты из КНДР у здания управления шахтой для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР.Журналисты из КНДР у здания управления шахтой для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Журналисты из КНДР у здания управления шахтой для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ официальном заявлении агентства ЦТАК было сказано, что на глазах международных журналистов "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты".Место взорванного входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В официальном заявлении агентства ЦТАК было сказано, что на глазах международных журналистов "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКак заявил РИА Новости замглавы Института ядерных исследований КНДР, полигон Пхунгери больше нельзя будет восстановить для подземных ядерных испытаний.Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Как заявил РИА Новости замглавы Института ядерных исследований КНДР, полигон Пхунгери больше нельзя будет восстановить для подземных ядерных испытаний.
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