Столтенберг заявил, что Россия не любит НАТО

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ "не любит альянс" и сочла бы успехом, если бы смогла разделить союзников.

"Думаю, Россия не любит НАТО. Конечно, они не согласны с нами, такая позиция…, и они сочли бы большим успехом, если бы смогли разделить нас", — заявил Столтенберг, отвечая на встрече в Нью-Йорке на вопрос, согласен ли он с мнением, что РФ стремится "вбить клин" между союзниками.

Столтенберг выступал в мемориале в Нью-Йорке, посвященном жертвам терактов 11 сентября, запись распространила пресс-служба альянса.

"Честно говоря, мы видим некоторые разногласия между союзниками, не только те, которые инициированы РФ, но в силу разных причин", — сказал он, отметив, что разные мнения и дискуссии между 29 независимыми государствами всегда возможны, и возможность вести такие дискуссии говорит скорее о силе, чем о слабости.

По его мнению, любые разногласия всегда можно преодолеть, если союзники будут объединяться вокруг главной задачи альянса – обеспечивать коллективную оборону.