В Кремле не знают о решении по вводу миротворцев в Донбасс, заявил Песков

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Кремлю не известно о каких-либо решениях касательно введения миротворческих сил в Донбассе, ситуация по-прежнему оставляет много вопросов, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил, что власти Украины и РФ близки к компромиссу по вопросу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на юго-востоке страны.

"Я бы не сказал, что есть общее понимание на этот счет. По-прежнему там знаков вопроса больше. Вы знаете, что изначально это было предложение и инициатива президента Путина, но до сих пор там очень много знаков вопроса", — ответил Песков на просьбу прокомментировать эти заявления.

На вопрос о том, изменилась ли позиция России касательно данной ситуации, Песков отметил, что до решения вопроса необходимо добиться согласия двух сторон.

"Как можно разворачивать какой бы то ни было контингент без согласия сторон. Поэтому здесь сначала нужно с этим разбираться, и там еще много других модальностей", — ответил он.

Президент России Владимир Путин сообщал, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.