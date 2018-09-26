В Кремле не знают о решении по вводу миротворцев в Донбасс, заявил Песков

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Кремлю не известно о каких-либо решениях касательно введения миротворческих сил в Донбассе, ситуация по-прежнему оставляет много вопросов, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я бы не сказал, что есть общее понимание на этот счет. По-прежнему там знаков вопроса больше. Вы знаете, что изначально это было предложение и инициатива президента Путина, но до сих пор там очень много знаков вопроса", — ответил Песков на просьбу прокомментировать эти заявления.
На вопрос о том, изменилась ли позиция России касательно данной ситуации, Песков отметил, что до решения вопроса необходимо добиться согласия двух сторон.
Президент России Владимир Путин сообщал, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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