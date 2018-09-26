В Польше задержали сбежавшего из Бельгии серийного насильника

БРЮССЕЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Европол сообщил о задержании в Польше разыскиваемого по бельгийскому ордеру выходца из Армении, которому инкриминируется несколько эпизодов изнасилований и нападений на морском курорте Остенде.

"Серийный насильник, разыскиваемый Бельгией, задержан в Польше, благодаря общеевропейскому списку находящихся в розыске", — говорится в сообщении полицейского агентства ЕС.

Задержание разыскиваемого, выходца из Армении, произошло в польском городе Щецин. Согласно сообщению, он был осужден в 2015 году и приговорен к 25 годам лишения свободы судом в Брюгге за изнасилование нескольких женщин, угрозы применения оружия и другие нападения в 2011 и 2012 годах на бельгийском морском курорте Остенде.

"Он бежал за границу, и его местонахождение было неизвестно до прошлой недели", — сообщил Европол.

При аресте у 30-летнего злоумышленника изъяли поддельные румынские, бельгийские и греческие документы. Бельгийские власти уже запросили его экстрадицию.