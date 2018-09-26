МИД Китая ответил на слова Трампа о борьбе с социализмом

ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости. Каждая страна имеет право выбирать свой путь развития и систему социального устройства, а разжигание противостояний на основе разницы в идеологии было присуще временам "холодной войны", заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан, комментируя призывы президента США Дональда Трампа бороться с социализмом.

Трамп во вторник с трибуны ООН призвал все страны бороться с социализмом, который, в частности, существует в Венесуэле. Он заявил, что "социализм и коммунизм везде приносят страдания, коррупцию и упадок, а жажда власти социалистов ведет к экспансии, вторжениям и подавлению".

"Я считаю, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь развития и общественно-социальную систему. Решающий голос в том, подходит ли эта система той или иной стране, на мой взгляд, принадлежит гражданам государства", — заявил китайский дипломат.

По его словам, разжигание противостояния между двумя крупными "лагерями" на основе разницы в идеологиях — это то, что было присуще временам "холодной войны".

Он добавил, что "холодная война" завершилась 30 лет назад, история движется вперед, "Китай считает, что большинство стран в мире не хотели бы повернуть время вспять и вернуться к прошлому".