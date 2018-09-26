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Российской делегации пытались запретить говорить слово "Крым" в ООН‍

Сюжет:
73-я сессия Генассамблеи ООН (23)
(обновлено: 12:32 26.09.2018)
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© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фотоШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Махмутов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались не допустить употребления в докладах российских правозащитников слова "Крым".

Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вчера руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте Александр Молохов выступил на площадке ООН с докладом, в котором уделил внимание "крымским санкциям" со стороны Вашингтона, Брюсселя и Киева.

Его коллега Сергей Пинчук призвал страны — участницы ООН оказать давление на Украину, где ущемляют права крымских татар.

Тексты докладов представили заранее, но кто-то, по словам Молохова, пытался их править, после чего завязалась переписка между россиянами и секретариатом Совета по правам человека ООН.

"В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово "Крым". Только автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота", — рассказал он.

По его словам, в итоге в секретариате Совета по правам человека ООН удалось решить этот вопрос.

Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Он добавил, что до последнего момента не знал, дадут ли ему и его коллегам слово.

Угрозы в адрес правозащитников

Накануне Молохов также рассказал, что украинская делегация угрожала российским правозащитникам.

По его словам, представители Украины не были готовы к выступлению по теме ущемления прав крымских татар, растерялись и даже не воспользовались правом реплики.

"Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчуку угрозу, сказав, что они его "достанут", после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем", — сказал Молохов.

Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Инцидент произошел на глазах у многочисленных свидетелей, добавил российский правозащитник.

"Это, с одной стороны, оставило определенный осадок, а с другой стороны, значит, мы своими выступлениями задели их за живое. Наши выступления имели очень большой резонанс", — резюмировал Молохов.

"Падение уровня интеллекта"

Как отметил политический аналитик, публицист Владислав Гулевич, на Украине резко упал интеллектуальный уровень элиты.

"Во власть, к сожалению, пришли люди практически с улицы, что налагает отпечаток на их поведение в международных структурах", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Вид на город Севастополь. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Также эксперт отметил, что у Украины нет аргументов, которые можно в реальности предъявить России по отношению к нарушению прав человека в Крыму, потому что эти нарушения отсутствуют, а к диалогу в Киеве не готовы.

"На Украине приближаются парламентские и президентские выборы, поэтому все политические силы сейчас будут разыгрывать патриотическую карту", — добавил Гулевич.

По его мнению, до выборов никакого нормального тона по отношению к России из уст украинских чиновников мы не услышим.

"Еще нужно посмотреть, чем закончатся эти выборы, и услышим ли мы какой-то конструктив после этих выборов — это тоже еще большой вопрос", — заключил эксперт.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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