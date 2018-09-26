Мнение: "падает интеллектуальный уровень" членов делегации Украины в ООН

Правозащитникам из России пытались угрожать и запретить произносить слово "Крым" в ООН. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik прокомментировал поведение украинской делегации.

Российским правозащитникам, представляющим интересы Крыма на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН, угрожала украинская делегация, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

Молохов выступил с докладом, в котором уделил внимание "крымским санкциям" со стороны США, ЕС и Украины, а второй правозащитник Сергей Пинчук призвал страны-участницы ООН оказать серьезное давление на Украину, где ущемляют права крымских татар.

Тексты докладов были предоставлены ООН заранее, как того требуют правила организации. Кто-то, по словам Молохова, пытался их править, после чего завязалась переписка между россиянами и секретариатом Совета по правам человека ООН.

"В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово "Крым". Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание "крымские татары" на "украинские татары", — рассказал Молохов. Но затем, по его словам, "мышиная возня прекратилась".

По словам Молохова, представители Украины были не готовы к выступлению российских правозащитников, растерялись и даже не воспользовались правом реплики.

"Единственный нехороший момент случился уже после заседания. Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его "достанут", после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем", — рассказал Молохов.

По его словам, инцидент произошел на глазах у многочисленных свидетелей.

"Это, с одной стороны, оставило определенный осадок, а с другой стороны, значит, мы своими выступлениями задели их за живое. Наши выступления имели очень большой резонанс. Крымской проблематикой заинтересовались иностранные журналисты. Мы уверены, что нужно чаще ездить на подобные площадки и доносить правду о крымских процессах до мировой общественности", — заключил Молохов.

Комментируя эту ситуацию в эфире радио Sputnik, политический аналитик, публицист Владислав Гулевич высказал мнение, что тон украинских политиков в ближайшее время не изменится, и объяснил, почему.

"Во-первых, заметно падает интеллектуальный уровень того класса общества на Украине, который называется киевской элитой. Во власть, к сожалению, пришли люди практически с улицы, что налагает отпечаток на их поведение в международных структурах. А во-вторых, у Украины нет аргументов, которые можно в реальности предъявить России по отношению к нарушению прав человека в Крыму, потому что эти нарушения отсутствуют. Конечно, к диалогу они не готовы. На Украине приближаются парламентские и президентские выборы, поэтому все политические силы сейчас будут разыгрывать патриотическую карту. Я уверен, что до этих выборов никакого нормального тона по отношению к России из уст украинских чиновников мы не услышим. Еще нужно посмотреть, чем закончатся эти выборы, и услышим ли мы какой-то конструктив после этих выборов – это тоже еще большой вопрос", — сказал Владислав Гулевич.