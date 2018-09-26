Уход Хуга из миссии ОБСЕ не повлияет на ситуацию в Донбассе, заявил сенатор

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Изменения в руководстве специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине не повлияют ни на перспективы урегулирования, ни на действия миссии ОБСЕ, которая не проводит самостоятельной политики, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг ранее сообщил газете "Коммерсант" , что покидает свой пост 31 октября, имя своего преемника назвать отказался.

"Позиция ОБСЕ по Украине всегда была предвзятой, это было видно ещё по действиям их миссии в Крыму до его возвращения в состав России. Они всегда отмечали какие-то нарушения прав национальных меньшинств, но никогда не видели нарушения прав русских", — сказал Цеков.

По его словам, то же самое сейчас происходит и на Украине. "Миссия ОБСЕ, её руководители не самостоятельны в своих действиях, они следуют целиком линии и указаниям Евросоюза. Поэтому они не замечают обстрелов украинской страной Донбасса, поэтому они не видит нарушений там прав русскоязычных граждан. Ничего не поменяется с изменением состава руководства миссии на Украине ОБСЕ", — заявил сенатор.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.