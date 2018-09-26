Ципрас и Эрдоган отметили улучшение отношений двух стран, сообщил источник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018

АФИНЫ, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметили улучшение отношений двух стран после их предыдущей встречи, прошедшей в июле на саммите НАТО, сообщил журналистам представитель правительства Греции.

Президент Турции пригласил Ципраса посетить Стамбул с рабочим визитом, сообщил он.

Отношения двух стран резко ухудшились после задержания Турцией двух греческих военнослужащих, случайно зашедших на турецкую территорию во время патрулирования границы. Военные были освобождены в августе, что улучшило климат в двусторонних отношений.

В ходе часовой встречи обсуждались греко-турецкие отношения, напряженность в Эгейском море, кипрское урегулирование, проблема иммиграции и вопрос о восьми турецких военных, бежавших в Грецию, сообщил представитель правительства.

Ципрас сказал президенту Турции о необходимости соблюдения международного права и снижения напряженности в Эгейском море, они договорились активизировать контакты по этому вопросу и о реализации мер установления доверия.

При обсуждении проблемы миграции премьер и президент согласились, что должно быть более тесное сотрудничество по реализации совместной декларации ЕС-Турция в целях дальнейшего сокращения потоков беженцев и мигрантов. В последние месяцы их поток из Турции в Грецию значительно вырос.

Премьер Греции поднял вопросы о возобновлении работы Халкинской духовной школы. Со своей стороны, президент Турции подтвердил свои позиции по вопросам мусульманского меньшинства во Фракии.

Что касается кипрского вопроса, премьер-министр подчеркнул приверженность Греции справедливому и жизнеспособному решению на основе резолюций ООН и возобновлению переговоров на основе структуры Гватеики, как это было, когда переговоры закончились в Кран Монтанья.

Греческая сторона подчеркнула необходимость возобновления двусторонних переговоров. Эрдоган, со своей стороны, подтвердил турецкие позиции по кипрскому вопросу.

Ципрас и Эрдоган поддержали встречу Греции, Великобритании и Турции на уровне министров иностранных дел, которая прошла в Нью-Йорке в кулуарах 73-й генассамблеи ООН.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас, Турции Мевлют Чавушоглу и Великобритании Джереми Хант как представители трех стран-гарантов обсудили кипрское урегулирование. "Обсуждались внешние аспекты урегулирования, то есть вопросы гарантий и безопасности", — сообщил журналистам дипломатический источник.

По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция, которые имеют право на вмешательство во внутренние дела Кипра. Греция неоднократно заявляла, что система гарантий является анахронизмом, ограничивает суверенитет страны и носит противоправный характер в нынешней международной правовой системе.

Никосия считает, что существующая система внешних гарантий безопасности Кипра устарела. Кипр также требует вывода оккупационных войск Турции.