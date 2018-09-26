Абэ готов обсудить с Ким Чен Ыном решение проблемы с похищенными японцами

ООН, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы решить проблему японских граждан, похищенных в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами и удерживаемых в этой стране.
Как отметил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Абэ, он "решительно выступает за возвращение домой всех похищенных японских граждан".
"Позиция Японии не изменилась – необходимо решить проблемы удерживаемых в этой стране японских граждан (похищенных в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами – ред.), ядерного и ракетного оружия, и после этого можно подвести черту под несчастным прошлым, чтобы идти в сторону нормализации отношений. …Я готов для решения проблемы удерживаемых в этой стране (КНДР – ред.) японских граждан сломать скорлупу взаимного недоверия с Северной Кореей и непосредственно встретиться с Ким Чен Ыном. Пока это не решено, но эта встреча должна привести к решению проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан", — сказал Абэ.
Он отметил, что с большим интересом следит за переменами, которые происходят в Северной Корее.
"Сейчас я с огромным интересом наблюдаю за переменами, которые происходят в Северной Корее. Сейчас она выходит на орбиту для того, чтобы поймать свой исторический шанс. В Северной Корее есть богатые природные ресурсы и высокопроизводительная рабочая сила", — заявил японский премьер.
В 2014 году Японии удалось добиться от КНДР создания комитета с особыми полномочиями, который должен был досконально изучить вопрос японских граждан. В ответ на это Япония отменила часть введенных против КНДР экономических санкций. Токио рассчитывал, что расследование будет закончено через год, однако за 12 месяцев ей так и не удалось получить от северокорейской стороны даже первых результатов. После этого Япония вернулась к прежнему режиму санкций, а Северная Корея прекратила консультации по этому вопросу.