Абэ готов обсудить с Ким Чен Ыном решение проблемы с похищенными японцами

ООН, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы решить проблему японских граждан, похищенных в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами и удерживаемых в этой стране.

Как отметил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Абэ, он "решительно выступает за возвращение домой всех похищенных японских граждан".

"Позиция Японии не изменилась – необходимо решить проблемы удерживаемых в этой стране японских граждан (похищенных в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами – ред.), ядерного и ракетного оружия, и после этого можно подвести черту под несчастным прошлым, чтобы идти в сторону нормализации отношений. …Я готов для решения проблемы удерживаемых в этой стране (КНДР – ред.) японских граждан сломать скорлупу взаимного недоверия с Северной Кореей и непосредственно встретиться с Ким Чен Ыном. Пока это не решено, но эта встреча должна привести к решению проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан", — сказал Абэ.

Он отметил, что с большим интересом следит за переменами, которые происходят в Северной Корее.

"Сейчас я с огромным интересом наблюдаю за переменами, которые происходят в Северной Корее. Сейчас она выходит на орбиту для того, чтобы поймать свой исторический шанс. В Северной Корее есть богатые природные ресурсы и высокопроизводительная рабочая сила", — заявил японский премьер.

Спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по крайней мере 17 граждан Японии. КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро заложников смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в начале 2000-х годов. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли. Однако Япония считает доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников. В частности, выяснилось, что ДНК предъявленных в качестве доказательств останков не совпадает с ДНК членов семьи похищенных. Япония также настаивает на расследовании судьбы других японцев, по тем или иным причинам оказавшихся в Северной Корее.

В 2014 году Японии удалось добиться от КНДР создания комитета с особыми полномочиями, который должен был досконально изучить вопрос японских граждан. В ответ на это Япония отменила часть введенных против КНДР экономических санкций. Токио рассчитывал, что расследование будет закончено через год, однако за 12 месяцев ей так и не удалось получить от северокорейской стороны даже первых результатов. После этого Япония вернулась к прежнему режиму санкций, а Северная Корея прекратила консультации по этому вопросу.