Абэ рассказал, чем поможет заключение мирного договора России и Японии

ООН, 26 сен — РИА Новости. Заключение мирного договора между Японией и Россией обеспечит прочный фундамент для мира в Северо-Восточной Азии, заявил в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Сейчас мы вместе с президентом России (Владимиром) Путиным пытаемся сдвинуть с места проблему, которая считалась не имеющей решения в течение 70 лет. В начале сентября мы встретились с президентом во Владивостоке. Это наша 22-я встреча. И в ближайшем будущем мы встретимся снова. Необходимо решить территориальную проблему, существующую между нашими странами, и заключить мирный договор между Россией и Японией. Благодаря наличию мирного договора Японии и России Северо-Восточная Азия получит еще более прочный краеугольный камень для своего мира и процветания", — сказал Абэ.

Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.