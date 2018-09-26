Прокуратура обвинила экс-президента Эквадора в похищении бывшего депутата

МЕХИКО, 26 сен – РИА Новости. Экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа во вторник официально обвинили в причастности к похищению бывшего депутата Фернандо Бальды.

"Генеральный прокурор Пауль Перес обвиняет Рафаэля К., Пабло Р., Рауля Ч. и Диану Ф. в организации преступного сообщества и похищении Фернандо Бальды", – говорится в сообщении ведомства.

Пабло Ромеро ранее возглавлял национальную службу разведки. С преступлением также связаны бывшие полицейские Диана Фалькон и Рауль Чикаиса. Бальду похитили в 2012 году.

Еще в июле национальный суд Эквадора выдал ордер на арест экс-президента Корреа по требованию генпрокуратуры. Тогда же судья решил уведомить Интерпол посредством распространения "красного циркуляра" (международного ордера на арест) для поимки и экстрадиции бывшего главы государства.

Корреа находится сейчас в Бельгии, где проживала долгое время его семья.