Иран хочет добрососедских отношений в Персидском заливе, заявил Роухани

ООН, 25 сен — РИА Новости. Тегеран хочет хороших отношений со странами Персидского залива подобно тем, какие установились с прикаспийскими государствами, заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

Он отметил, что развитие отношений с соседями, создание более безопасного и более развитого региона входят в число основных приоритетов внешней политики Ирана, напомнив, что несколько недель назад Иран и четыре прикаспийских государства подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

"Убежден, что этот исторический шаг укрепит добрососедские отношения и приведет к прогрессу всех прибрежных государств. Мы со своими южными соседями по Персидскому заливу хотим таких же отношений", — заявил Роухани.

В казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года. Документ предусматривает возможность прокладки подводных трубопроводов, при согласовании проекта с теми странами, по дну которых он пройдет. Но при этом в документе говорится, что проект должен соответствовать принятым каспийскими странами нормам экологической безопасности.