Мадуро назвал трусами американских чиновников за санкции против его супруги

МЕХИКО, 25 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "трусами" тех чиновников США, которые ввели санкции против его супруги – Синтии Флорес.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против шести граждан Венесуэлы, включая главу минобороны страны Владимира Падрино Лопеса, супругу президента Николаса Мадуро и вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте минфина США. Кроме того, санкции введены в отношении трех компаний из Венесуэлы и самолета G200 с бортовым номером N488RC.

"Если вы хотите атаковать меня, атакуйте, но не связывайтесь с Синтией, не связывайтесь с семьей. Не будьте трусами", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.