Эрдоган провел встречу с Трампом "на ногах" на полях Генассамблеи ООН

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел короткую встречу "на ногах" со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал NTV.

Никаких подробностей переговоров не приводится.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.

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Erdoğan and Trump had a quick chat before Erdogan’s speech. First since the eruption of Brunson crisis https://t.co/wrTa6gEtH8 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 25 сентября 2018 г.

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