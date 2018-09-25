Адвокат рассказал о ситуации с экспертизами по делу Вышинского

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Досудебное расследование дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не завершено в том числе и потому, что около половины из 18 назначенных экспертиз еще не готовы, сообщил адвокат Андрей Доманский.

Ранее заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что досудебное расследование дела против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского завершено, материалы готовятся для передачи в суд. Однако адвокат со ссылкой на начальника следствия опроверг эту информацию.

"Сами следователи во время избрания меры пресечения и во время продления сроков досудебного расследования указывали, что ряд экспертиз будет готова в ноябре, а ряд в декабре", — ответил адвокат на вопрос РИА Новости, действительно ли половина экспертиз еще не готова.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".