Трамп заявил, что встретится с Роухани, когда Иран изменит политику

ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что Иран изменит свою политику и в таком случае станет возможной встреча с руководством этой страны.

"Это (изменение политики – ред.) произойдет. Я полагаю, что у них нет выбора. Мы хотим хороших отношений с Ираном, но этого не произойдет сейчас", — сказал Трамп на полях Генассамблеи ООН. "Я не буду с ними (руководством Ирана – ред.) встречаться", — добавил президент, уточнив, что этого не будет до тех пор, пока Иран "не изменит свое поведение".

Трамп и президент Ирана Хасан Роухани в настоящее время находятся в Нью-Йорке для участия в сессии генассамблеи ООН. Иран ранее также заявлял, что не намерен встречаться с США на фоне американских санкций и угроз.

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что Тегеран запрашивал встречу президента страны Хасана Роухани с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН. В МИД Ирана эту информацию опровергли.