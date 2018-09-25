Пушилин собрал подписи для участия в выборах главы ДНР

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин собрал необходимое количество подписей для регистрации в качестве кандидата на пост главы ДНР, заявила во вторник журналистам председатель ЦИК республики Ольга Позднякова.

Прием документов от кандидатов ЦИК ДНР начал 21 сентября. Первым зарегистрировался Пушилин. Позднее документы для участия в выборах на пост главы ДНР подали еще шесть человек — один из бывших лидеров ополчения Павел Губарев, судья "украинского народного трибунала", где рассматриваются уголовные дела по факту совершения украинскими властями военных преступлений в Донбассе Елена Шишкина, бывший глава городов Енакиево и Горловка Роман Храменков, Игорь Хакимзянов, который был министром обороны республики в 2014 году, замминистра образования республики Владимир Медведев и экс-глава министерства агропромышленной политики и продовольствия Иван Михайлов.

"В Центральную избирательную комиссию поступили первые подписные листы от кандидата (Пушилина — ред.). Мы получили сегодня 18 томов, в которых 10123 подписи", — сказала Позднякова.

Как передает корреспондент РИА Новости, Пушилин прибыл во вторник в ЦИК и передал папки с подписями.

Позднякова пояснила, что подписи проверят специалисты, после чего Центризбирком примет решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата на пост главы ДНР. В ЦИКе также пояснили, что этого количества достаточно для регистрации на участие в выборах.

Ранее парламент ДНР проголосовал за назначение Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Также парламент проголосовал за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.