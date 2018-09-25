После драки пошел спать. Житель ЮАР четыре дня проходил с лезвием в голове

Рентгеновский снимок черепа человека с лезвием ножа после нападения в Южной Африке

Рентгеновский снимок черепа человека с лезвием ножа после нападения в Южной Африке

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Житель Южно-Африканской республики после пьяной драки в баре четыре дня проходил с десятисантиметровым лезвием ножа в черепе, сообщает британский таблоид The Sun.

Инцидент произошел в Йоханнесбурге. Начавшийся как словесная перепалка, конфликт перерос в поножовщину, в ходе которой мужчина получил удар холодным оружием в глаз.

Пострадавший рассказал, что в тот момент ничего не заметил и после случившегося пошел спать.

Проснувшись на следующий день, у него болела голова и левый глаз. По просьбе друзей он пошел в больницу, где выяснилась правда.

Как видно на снимках рентгена, лезвие проникло глубоко в голову. Врачи объясняют, что мужчине удалось спастись, так как ни одна из жизненно важных артерий не была повреждена.

© BMJ International PR Рентгеновский снимок черепа человека с лезвием ножа после нападения в Южной Африке © BMJ International PR Рентгеновский снимок черепа человека с лезвием ножа после нападения в Южной Африке

Однако из-за бюрократической волокиты ему пришлось ходить с инородным предметом в черепе четыре дня. Лишь по истечении этого срока ему сделали операцию.

Мужчина признался, что произошедшее заставило его пересмотреть свои взгляды на жизнь и думать дважды перед тем, как строить из себя героя, когда у твоего противника нож или пистолет.