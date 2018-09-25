Минобороны Украины назвало возможную причину взрыва миномета "Молот"

Украинские военные во время стрельбы из миномета. Архивное фото

Украинские военные во время стрельбы из миномета. Архивное фото

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Причиной взрыва миномета "Молот" в Донецкой области Украины может быть неправильная подготовка боеприпаса к стрельбе, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Украины.

Ранее во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что двое военнослужащих пострадали в результате взрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области, возбуждено уголовное дело.

"По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих установлено следующее: вероятно, причина разрыва мины заключается в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.

В июле Минобороны Украины сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП было приостановлено. Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу образцов металла ствола миномета.