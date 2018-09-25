На Украине три человека пострадали при взрыве миномета "Молот", пишут СМИ

ККИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Трое украинских военнослужащих пострадали из-за взрыва еще одного миномета "Молот". Инцидент произошел в одной из воинских частей в зоне конфликта в Донбассе, передает агентство УНН со ссылкой на источник в 72-й бригаде.
В пресс-службе Объединенных сил сообщили, что сейчас проводится расследование, и пообещали рассказать о деталях позже.
Это уже второй инцидент с минометом "Молот" на Украине за последнее время. Так, 6 июля трое военных погибли и девять получили ранения из-за взрыва миномета во время тактических учений на полигоне в Ровенской области. Правоохранители возбудили уголовное дело, использование "Молотов" временно приостановили. Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу образцов металла ствола миномета.