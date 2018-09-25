Ющенко сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире "112 Украина" сравнил жителей Донбасса и население гитлеровской Германии, назвав своих сограждан жертвами "пропаганды".
"Как изменить взгляды человека, как сказать, что я ему товарищ? Хоть он и ходит в Московскую церковь, общается чужим языком, молится на Павлика Морозова… Очевидно — мы разные. Но мы не противоположные. Разное бывает и в семье. Но дайте возможность диалогу, чтобы я, условно говоря, год или два имел возможность интенсивного и последовательного общения", — заявил Ющенко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Москва не раз заявляла, что она не участник внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.