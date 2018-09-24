США не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине, признал Волкер

ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что действия США не смогли заставить Россию изменить позицию в отношении Украины.
"Мы пытались показать, что это не является таковым Россия проиграла в достижении своих основных стратегических целей, и лучшим решением для их достижения было бы – выйти (из конфликта), но они пока не готовы к этому", — сказал Волкер.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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