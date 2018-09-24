В Киеве раскрыли детали плана по созданию военной базы в Азовском море

Мариуполь вид на порт с Азовского моря. Архивное фото

Мариуполь вид на порт с Азовского моря. Архивное фото

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинская военно-морская база, которую планируется создать в Азовском море, будет использовать инфраструктуру торговых портов, заявил телеканалу "112 Украина" депутат Верховной рады Иван Винник.

"В дальнейшем она (инфраструктура. — Прим. ред.) будет развиваться в направлении военного применения, возможно, со строительством дополнительных причалов и тому подобного", — отметил парламентарий.

По его словам, планы развертывания этого объекта уже утверждены Генштабом Украины.

В субботу украинское поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, а на следующий день вошли в Азовское море. Береговая охрана ФСБ обеспечила их сопровождение.

Позднее ВМС Украины заявили об "опасных инцидентах", которые якобы создавала Россия при проходе судов через Керченский пролив.

По сообщениям СМИ, корабли направляются в Мариуполь в сопровождении двух малых бронированных артиллерийских катеров P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Как заявил президент Украины Петр Порошенко, суда станут частью новой военно-морской базы.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, назвал украинские корабли "ржавыми корытами".

Ситуация в Азовском море

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.

В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко рассказал о переброске украинских войск к Приазовью.

Помимо этого, "Украинский военный портал" писал об отправке бронекатеров в акваторию Азовского моря.

В Госдуме планы Киева построить военную базу сравнили с воздушными замками. Так, депутат от Крыма Руслан Бальбек выразил уверенность, что Украина пригонит на причал всего пару катеров, но позовет сотни журналистов.

Парламентарий отметил, что при этом "за кадром" останутся такие проблемы, как вопросы с комплектующими и ремонтом, "аренда причалов под дорогие яхты", массовые увольнения со службы и другие.